Ministeerium: kaitseväelane võib oma pesu ise valida

"Kaitseväe vormivarustust arendatakse pidevalt. Väljastatava varustuse nimekirja lisatakse vastavalt vajadusele uusi elemente ning vastavalt otstarbekusele arvatakse elemente välja. See on loomulik protsess. Tegu pole kärpimisega tulenevalt rahalistest raskustest või puudujääkidest," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja.

"Sarnaselt seni naiskaitseväelastele väljastatud müts-kübaraga arvati kaitseväe juhataja ettepanekul individuaalvarustuse nimekirjast välja ka aluspüksid. Põhjus on lihtne – igaühel on oma eelistused ning see, mida kaitseväelane oma vormiriiete all kannab, võib jääda tema otsustada," lisas ministeeriumi esindaja.