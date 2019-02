Jane Paberit: “Ma ei ole turist, ma suren siin”

Jane Paberit, ALS-i (amüotroofiline lateraalskleroos, närvihaigus, mis põhjustab lihaste kõhetumist – toim.) põdev nelja lapse ema, on saanud kuulsaks: “Pealtnägija” on teinud temast kaks saadet, viimane lõhkas pommi. Seal tunnistas Jane, et on sõlminud Šveitsi mitte­tulundus­organisatsiooniga Dignitas kokkuleppe abistatud suitsiidiks. Ta tunnistas ka, et tal puudub selleks vajalik raha.