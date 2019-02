Tamsalust pärit Ljubtšenko kihutas USA-s surfikelgul 58 km/h ja sai 2 MM-kulda

Jää- ja lumesurf on spordiala, mille harrastamiseks on vaja head looduslikku jääd ning sobivat tuult. Erinevalt paljudest muudest spordialadest ei ole jääpurjetamiseks ja talisurfiks sobivat jääd võimalik kunstlikult tekitada. Seetõttu ongi jääsurf levinud peamiselt USA, Kanada ja Euroopa põhjapoolsetes regioonides. Jääsurfivõistlusi korraldab Ülemaailmne Jää- ja Lumepurjetamise Assotsiatsioon WISSA ning eestlased on jääsurfialadel palju kõrgeid kohti saavutanud.