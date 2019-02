Tiit Kullerkupp valiti kohtunike vast loodud eetikanõukokku

Töögrupi kokku kutsunud Priit Pikamäe sõnul on väga oluline, et lisaks kohtu esimeestele on kohtunikel nüüd abiks seni puudunud tarkade kogu. "Mul on hea meel, et kohtunikkond toetas töörühma poolt välja käidud mõtet luua kohtunike eetikanõukogu. Loodan väga, et kohtunikud hakkavad kasutama eetikanõukogu abi ja küsimuste ning murede tekkimisel ka pöörduvad eetikanõukogu poole," sõnas Pikamäe.