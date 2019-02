Rakvere Lionsi klubi toetab vähekindlustatud perede laste huviharidust

Rakvere Lionsi klubi liige Valvi Kool ütles, et kuigi päris lõplikke kokkuvõtteid ei ole jõutud teha, on tuluõhtul kogutud summa arvestatav.

Ühtlasi kasutati pidulikku koosviibimist selleks, et anda Rakvere Waldorfi kooli esindajale üle 1000-eurone vautšer kooli kodundusklassi toetuseks. Kooli sõnul koguti see raha kokku juba detsembrikuus Rakvere Keskväljakul sisse seatud jõulukülas, kus lion'id olid väljas seitsmel nädalavahetusel. Kool lisas, et Waldorfi kool on praeguseks toetuse eest endale juba kuus õmblusmasinat kodundusklassi ostnud. "Tuluõhtu oli lihtsalt ilus üritus, kus vautšer üle anda," märkis Kool.