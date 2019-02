Politsei tabas reidil kaks roolijoodikut

Rakvere politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste ütles, et võrreldes varasemate reididega on olukord parem, kuid siiski ei saa rahul olla sellega, et inimesed joobnuna rooli istuvad. "Mitte kõik ei tunneta, kui suur on nende vastutus autoroolis olles," sõnas ta. "Juht vastutab nii iseenda kui ka teiste liiklejate ohutuse eest ning alkoholijoobes rooli istunud inimene on aeglasem reageerima, tema tähelepanu on hajunud ning suurem on risk sattuda õnnetusse."