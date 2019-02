Soe ilm muudab jää ohtlikult õhukeseks

"Veebruar on alanud üsna soojalt ning ilmaprognoosid lubavad plusskraadide jätkumist ka lähiajal. See aga tähendab, et veekogusid kaanetanud jääkiht hakkab sulama ning jääle minek võib olla ohtlik," selgitas päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala ning lisas, et uisusõpradel on turvalisem sportimiseks valida mõni tehisliuväli.