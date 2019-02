Varguses kahtlustatav abipolitseinik on aasta klassijuhataja, kaitseliitlane ja riigikokku pürgija Aare Veedla

Aare Veedla töötab Rakvere täiskasvanute gümnaasiumis, 2014. aastal valiti ta aasta klassijuhatajaks, mees on juhtinud Rakvere linna jalgrattapatrulli, osalenud linna turvalisuse- ja kriminaalpreventsiooni komisjoni töös, ta on kaitseliitlane ja kandideerib Erakonna Eestimaa Rohelised nimekirjas riigikokku.

Veedla endaga ei ole õnnestunud täna ühendust saada, sest tema mobiiltelefon on välja lülitatud. Virumaa Teataja andmetel lastakse ta homme hommikul vabaks.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) sisekontrollibüroo praeguseks kogutud andmed viitavad sellele, et kolm Lääne-Virumaa abipolitseinikku panid toime varavastase süüteo, tehes seda politseitöövälisel ajal. "Kuna menetlus on alles algusjärgus, ei saa hetkel palju infot jagada, kuid meil on käimas läbiotsimised, kahtlustatavate ülekuulamised ja muud vajalikud menetlustoimingud," selgitas PPA sisekontrollibüroo ida talituse juht Mark Tšerkassov.

Tšerkassov lisas, et kõigi abipolitseinikuks kandideerijate tausta kontrollib politsei põhjalikult. "Enne kui abipolitseinikuks kandideerija koolitusele lubame ning hiljem abipolitseinikuks nimetame, peab ta läbima taustakontrolli. Varasemalt kriminaalkorras karistatud või kuriteos kahtlustatav inimene abipolitseinikuks ei saa, niisamuti nagu ka inimesed, kelle eesmärkide osas meil kahtlus tekib," selgitas Tšerkassov ning lisas, et sisekontroll jälgib abipolitseinikke niisamuti nagu politseiametnikke. "Reageerime tõsiselt igasugu kaebustele ja rikkumistele ning on selge, et kuriteokahtlusega inimene abipolitseinike ridades jätkata ei saa."

Erakonna Eestimaa Rohelised esimees Züleyxa Izmailova ütles, et tema jaoks on tegu suure üllatuse ja väga värske uudisega. "Praeguses seisus ei ole mul moraalset õigust kuidagi kommenteerida," lausus parteijuht.

Izmailova nentis, et teab Veedlat kui tunnustatud pedagoogi, kaitseliitlast ja abipolitseinikku, kes on alati seisnud kodukandi turvalisuse eest. "Vaatame, kuidas asjad arenevad, ja loodame, et kahtlustustel ei ole alust," sõnas Züleyxa Izmailova.

Veedla töötab Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis õpetajana ja majandusjuhatajana. Kooli direktor on haiguslehel, teda kokkuleppeliselt asendav õppenõustaja Juta Valvik ütles, et Veedlal ei olnud tunde eile, täna ega homme, vaid on esmaspäeval. Küsimusele, mis edasi saab, vastas Valvik, et kooliga pole ükski institutsioon ühendust võtnud ega neid juhtunust teavitanud. "Me ei tea, kas ta on süüdi või süütu," sõnas Valvik. "Me ei käitu muud moodi, kui ootame teda esmaspäeval kooli," lisas ta.

Kaitseliidu Viru maleva propagandapealik Hannes Reinomägi ütles, et Veedla on noorkotkaste malevapealik. "Ei kommenteeri, ei oska midagi öelda," vastas Reinomägi küsimusele Veedla kinnipidamise kohta. Ta soovitas malevapealikuga rääkida.