Argo Aadli ei anna kolleegidele võimalustki

"Muidugi olen sellest auhinnast ülimalt liigutatud," lausus Argo Aadli. "Kas saab näitleja jaoks midagi paremat olla kui see, et publikule ta töö korda läheb? Teisest küljest teeb see natuke hellaks ja ettevaatlikuks..." arutles Aadli. "Aga parim, mis ma saan teha, on minna oma tegemistega edasi ja avastada ja avastada ja avastada, kui palju huvitavat on maailmas ja inimeses."