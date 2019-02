Rakvere linna päevad tulevad taas – rikkaliku kava ja mitme uuendusega

Linnapäevade korraldusjuhi, Rakvere kultuurikeskuse direktori Eve Alte sõnul algasid ettevalmistused juba sügisel ja nüüdseks on põhiprogramm paigas. "Oodata on mitmeid uuendusi ja esmakordselt toimuvaid sündmusi, rahvusvahelist mõõduvõttu ja palju muud põnevat. Ja kuna 2019 on laulu- ja tantsupeoaasta, tähistame sündmust vääriliselt ka Rakveres," märgib Alte.