Juristid jälgivad Sinihabeme protsessi

Prokurör tõdes, et kohtupidamist oli pealtvaataja positsioonilt huvitav jälgida, samas kippus professionaalne pilk vaatamist pisut segama. “Ikka mõtlesin, kuidas protsessil tegelikult on, mida peab jälgima, kuidas küsitlema, aga ega see väga ei häirinud. Üks asi on elu, teine asi teater. Põnev oli igatahes,” kõneles Sirje Merilo.