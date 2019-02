Pea nädal hiljem on Janari elukaaslane Kaie saanud politseist kaks kõnet. Neist teise põhjus on kutsuda teda järgmiseks esmaspäevaks jaoskonda “ülekuulamisele”. Esimeses küsib uurija Janari tervise järele ja avaldab arvamust, et Janarit pekstud pole. Ta kinnitab ka, et politsei tegeleb uurimisega ning vaatab üle turvakaamerate salvestised.