Rakvere Võrkpalliklubi tegi Selverile tuule alle

Võiduga kindlustas Rakvere Võrkpalliklubi liigas kuuenda koha. See tähendab, et järgmisel nädalal mängitakse play-off'is liiga kolmanda meeskonna, Riia Tehnikaülikooliga.

Põhiturniiri võitja saab ühtlasi 1.-2. märtsil toimuva finaalturniiri korraldusõiguse. Veerandfinaalides kohtuvad põhiturniiril üldarvestuses kohtadele 1.-8. tulnud võistkonnad vastavalt: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6. ja 4. vs 5., kusjuures teine ja vajadusel kolmas mäng on kõrgema asetusega võistkonna kodus. Veerandfinaalide kuupäevad on 21. veebruar, 23. veebruar ja vajadusel 24. veebruar.