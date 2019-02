Roland Poom – Ken Järveoja lõpetasid Rootsi ralli JWRC teisel kohal

"Mega tunne! Sellist tulemust ei osanud enne rallit oodata," ütles Roland Poom pressiteenistuse vahendusel. "Ralli oli pikk ja väga keeruliste oludega. Eriti raskeks läks rehvidega, pidime ennast katsetel tagasi hoidma, et ralli lõpuni rehve jätkuks. Konkurentide sõiduvead kinnitasid meie plaani, et ralli on raske ja peab teel püsima. Me tahtsime lõpetada ja seda me ka tegime. Poodium teeb selle JWRC debüüdi minu jaoks eriti eriliseks."