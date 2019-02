Rakvere linna Kroonimärgi saavad neli silmapaistvat inimest

Teenetemärgid antakse üle Rakvere linnapea Marko Tormi ja linnavolikogu esimehe Mihkel Juhkami Eesti vabariigi aastapäeva vastuvõtul Rakvere teatris reedel, 22. veebruaril.

Rakvere linnapea Marko Torm tunnustab linnavalitsuse istungil tehtud valikut. "Kõik neli teenetemärgi pälvinud inimest on oma valdkonnas silmapaistvad ja südamega tegijad, kes panustavad lisaks oma päevatööle, inimeste juhtimisele ja loomingu arendamisele ka Rakvere linna heaks laiemalt," märgib Torm. "On mehi, on naisi. On haridust, kultuuri, sporti ja väga tugevalt on kolme kandidaadi puhul esindatud ettevõtlus," lisab Torm. Linnapea sõnul esitati tänavu kokku üheksa väärikat kandidaati ja valiku tegemine ei olnud kergemate killast, kuid lõplik valik sai meeri hinnangul väga hea.

HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere pälvib tunnustuse pikaajalise panuse eest piirkonna majanduse arengusse ja tööhõivesse. Anne Mere on pikka aega juhtinud edukalt Eesti suurimat toiduainetööstusettevõtet, Rakvere ja Talleggi tooteid valmistavat HKScan Estoniat. Ta on töötanud HKScan kontsernis alates 2003. aastast mitmesugustel juhtivatel positsioonidel. Aastatel 2003–2008 juhtis ta toonase AS-i Rakvere Lihakombinaat turundust ning aastatel 2008–2012 juhatuse esimehena kogu ettevõtet. Peale seda liikus ta kontsernis edasi, juhtides aastatel 2012–2013 Soome ja Baltikumi äriüksuseid. Aastatel 2013–2016 vastutas ta kogu HKScani kontserni turunduse eest. Alates 2016. aastast juhib Anne HKScani Baltikumi äriüksust. HKScan on tütarettevõtte Rakvere Farmid kaudu Eesti suurim seakasvataja ning Talleggi linnufarmidega ainus kodumaine linnulihatootja. HKScan on Põhjamaade juhtiv lihaekspert, mis toodab ja turustab tugevate kaubamärkide all kvaliteetset ja vastutustundlikult toodetud sea-, veise-, linnu- ja lambaliha, töödeldud liha ning valmistoite.

Rakvere eragümnaasiumi direktor ja ettevõtja Anne Nõgu pälvib tunnustuse pikaajalise panuse eest Rakvere linna haridus- ja kultuurielu ning ettevõtluse edendamisesse. Anne Nõgu on ka erahuvikooli Kaur asutaja, Art Café ja Art Hotelli rajaja ning juht. Anne Nõgu eestvedamisel toimuvad Rakveres balletiõpingud, ta on aldis toetama festivale ja kultuurisündmusi. Nõgu eestvedamisel on aastate jooksul toimunud tihe kultuurivahetus Rakvere sõpruslinna Cēsise kultuurikorraldajatega.

Tekstiilifirma OÜ Liliina juhti Mehis Täppi tunnustatakse panuse eest ettevõtluse arendamisse ja Rakvere Võrkpalliklubi tegevusse. Mehis Täpp juhib Rakveres tegutsevat tekstiilifirmat OÜ Liliina, mis toodab linasest ja puuvillasest lõngast kangaid ning sisustus- ning saunatekstiile. OÜ Liliina kogemuste pagas omas valdkonnas on suur, au sees hoitakse ka vanu Eesti käsitöötraditsioone. Lisaks ettevõtlusele on Täpp aktiivne ka spordivaldkonnas, olles Eesti esiliigas mängiva

BMF/Rakvere Võrkpalliklubi võrkpallimeeskonna peatreener.

Rajaotsa muusikakooli juhti Toomas Rannut tunnustatakse panuse eest Rakvere linna huvihariduse ja kultuurivaldkonna arengusse. Toomas Rannu on Rajaotsa muusikakooli kaudu avanud uusi võimalusi lastele muusikalise hariduse andmiseks ja laiendanud linna muusikaelu võimalusi.