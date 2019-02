MTA kontrollis ümbrikupalga maksmist Lääne-Virumaal

MTA maksuauditi üksuse juht Külli Koidumäe juhib tähelepanu, et vastutus ümbrikupalgas tasumise eest ei lasu üksnes tööandjal, vaid ka töötajal endal. "Seoses käimasoleva füüsilise isiku tulude deklareerimise perioodiga tuletame meelde, et ümbrikupalga teadlik vastuvõtmine ei vabasta selle saajat tulumaksu tasumisest. Kui töötaja palgalt on maksud tasumata, tuleb töötajal endal kõik saadud tulud deklareerida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis," ütles Koidumäe.