Soodushinnaga rongipileti saab edaspidi vaid piletimasinast

Kuna enamik reisijaid ostab sõidupileti rongist, ei pruugi neli tipptunni ajal õnnestuda piletit osta klienditeenindajalt, mistõttu ongi piletisüsteemi arendusega lisandunud rongidesse piletimasinad. "Inimlikult ei ole klienditeenindajatel võimalik jõuda tipptunni ajal kõikide reisijateni. Kuna reisijate arv on aastate jooksul oluliselt kasvanud, on piletimüügi kõrval oluline, et klienditeenindajatel jääks aega ka klientide abistamisele, sõiduinfo jagamisele ning ka sõiduõiguse kontrollimisele – vaid nii saame veelgi tõsta enda rongiteenuse kvaliteeti," rõhutas Kongo.

Klienditeenindajad jäävad rongidesse ka edaspidi ning kontrollivad piletite olemasolu nagu seni. "Piletimasinast sõiduõiguse lunastamine, ka juhul, kui see on kliendi jaoks tasuta, ei erine oma olemuselt sellest, kui osta pilet ette veebist või kassast. On ju igati loomulik, et nendel juhtudel teenindaja pileti olemasolu kontrollib. Vahel aitab see ka klienti kaitsta võimaliku trahvi eest – näiteks kui selgub, et on unustatud kaasa võtta soodustust tõendav dokument, perioodipilet on aegunud vms. Klienditeenindajad saavad need olukorrad lahendada, müües reisijale korrektse pileti."