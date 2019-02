Haljala uue koolihoone kavandamine tõi Leo Aadli umbusaldamise algatamise

Umbusaldusavalduse algatasid koalitsioonipartnerid, kes tõid põhjuseks usalduse puudumise, mis on tekkinud vallavanema oskamatusest ja/või suutmatusest valda juhtida ning tegeleda vallale oluliste projektide ellu viimisega.

Suurimaks projektiks, millega vallavanem isiklikult on tegelenud ja mille eest lubanud ka vastutuse võtta, on Haljala uue koolimaja ehitamine, seisis avalduses.

"Oleme kaotanud terve aasta väärtuslikku aega, teinud lisakulutusi, mida ei oleks pidanud tegema, ja oleme teadmatuses projekti edasise saatuse osas. Sellest tingituna ei saa me enam usaldada vallavanemat, kes on suhtunud oma tööülesannetesse lohakalt ja tegelenud asjadega, milleks tal endal ilmselt igasugused oskused puuduvad. Selleks, et vald saaks tagasi oma normaalse töörütmi ja Haljala uus koolimaja, mille eest allakirjutanud kindlalt seisavad, saaks ehitatud, vajab Haljala vald uut vallavanemat," lõpetas Anti Puusepp umbusaldamise kohta käiva avalduse ette lugemise.