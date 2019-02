Liisa Aibel mängib ühte tugevatest Vargamäe naistest

Kui romaanis “Tõde ja õigus” jätab kirjanik Tammsaare Oru talu peremehe abikaasa nimetuks – Pearu hüüab teda üksnes lambasihvriks –, siis režissöör Tanel Toom on teist meelt. Pearu kaasa on saanud nimeks Salme. Salme Murakas.

Salme Murakat kehastav näitleja Liisa Aibel ütles, et filmi “Tõde ja õigus” režissööri Tanel Toomi ja näitlejate vahel valitses vastastikune usaldus. “Ta oli väga suurt eeltööd teinud. Ta ütles, et on minu valinud, tahab, et ma seal olen, soovib, et ma teda usaldan ja olen mina ise.”