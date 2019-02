RMK peakontori töötajate hulk Sagadis kasvab

RMK juhatuse esimees Aigar Kallas hindas läbirääkimisi töötajatega väljapoole Harjumaad tööle asumiseks konstruktiivseks. "Selge on see, et üleöö kedagi töö- ja elukohta vahetama panna pole võimalik. Samas on valitsuse regionaalpoliitika eesmärk inimestele arusaadav ning mõistliku üleminekuaja jooksul ka teostatav," lausus ta.