Haljala ja Aaspere vahelisel lõigul on juhtunud mitu liiklusõnnetust

Kell 18.50 laekus politseile teade, et Sauste külas juhtus liiklusõnnetus, kus veoauto DAF sõitis tagant sisse sõiduautole Citroën. Sõiduautole otsa sõitnud rekajuht rääkis, et ta hoidis küll pikivahet, kuid ei märganud, et tema ees sõitev auto aeglustas, ja seetõttu ta autole tagant sisse sõitiski.