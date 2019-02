Rakvere lihakombinaat ütleb Eesti seakasvatajate lepinguid üles

Seakasvataja ja TÜ Viru Lihaühistu juhatuse liige Ermo Sepp ütles, et seakasvatajaid ühendava tulundusühistu aastane leping Rakvere lihakombinaadiga lõppes veebruari algul. "Meile öeldi praegu leping üles ehk uut lepingut enam ei tehtud," selgitas ta.

Rakvere lihakombinaat on Eesti kõige suurem lihatööstus, ja kui see ei võta enam kohalike kasvatajate sigu vastu, mõjutab see kogu siinset seakasvatussektorit.

HKScan Estonia juhatuse esimehe Anne Mere sõnul pole ettevõttel plaanis Eestist pärit sealiha Soome omaga asendada. "Ostame Soomest HKScani enda süsteemist sigu vähesel määral ja kasutame seda liha muu hulgas ka Soome turule valmistatavate toodete jaoks."

Ta selgitas, et HKScan Estonia on jätkuvalt tütarettevõtte Rakvere Farmid kaudu Eesti suurim seakasvataja, mis tähendab, et peale enda seafarmide on neil pikaaegsed koostööpartnerid.

"Lisaks ostame vastavalt turunõudlusele vabaturult ehk Eesti farmeritelt sigu juurde," ütles Mere. Kõigi väljaspool Rakvere Farme olevate seakasvatajatega pole lepinguid lõpetatud. Viru Agro juhatuse liige Alar Põldmaa ütles, et nende leping Rakvere lihakombinaadiga kehtib ja see on üks koht, kuhu nad oma sead müüvad.

Soome lihakontsern HKScan teenis mullu 49,5 miljonit eurot ärikahjumit (EBIT), ning ehkki neljandas kvartalis tulemused veidi paranesid, plaanib firma uusi suunamuutusi.

Jaanuarist detsembrini oli firma müügitulu 1,72 miljardit eurot, aasta varem oli see 1,81 miljardit. EBIT paisus tunamulluselt –40,3 miljonilt aga –49,5 miljonile eurole, selgub aruandest.