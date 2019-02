Riigis käib ringi viitsütikuga pomm

Jutt käib elukutselisest või moodsamalt öeldes elustiilivargast Reinust (nimi muudetud – toim.), kes esmaspäeval talle endalegi ootamatult Viru vanglast vahi alt vabastati. Aga kohtueelse uurimise ja kohtumenetluse ajaks oli ta vahi all olnud juba poolteist aastat. Eks ikka järjekordse varguse pärast. Tema puhul kohaldati alati või peaaegu alati tõkendit vahi alla võtmine, sest korrakaitsjatele oli selge üks asi, mis on ka vahi alla võtmise üks tähtsamaid eeldusi – vabaduses viibides võib väga suure tõenäosusega panna toime uusi kuritegusid.

Esmaspäevased sündmused aga said alguse kohtuarstliku ekspertiisi tulemusest, mille järgi tunnistati Rein haigeks. Prokuratuur taotles kohtult üleminekut psühhiaatrilise sundravi kohaldamise menetlusele, millega kohus nõustus. See omakorda tähendas, et isik, kelle suhtes sellist menetlust rakendatakse, ei tohi olla kinnipidamisasutuses üle poole aasta. Rein aga oli olnud poolteist ja seepärast lasti ta mehele endagi üllatuseks vanglast viivitamatult vabaks. Kohtumääruses nii öeldaksegi: "vabastada viivitamatult vahi alt". Seaduse järgi polnud kohtul lihtsalt muud valikut.