Taekwondo harrastajad naasid pealinnast suure hulga meistrimedalitega

Levtšenko oli rahul, et konkurents oli võistlustel tugev. Tema sõnul on tavaliselt medalinõudlejaid vähem olnud, kuid seekord said sportlased tiitli nimel tõsiselt pingutada. Rakveres ja Väike-Maarjas tegutseva SK Manada sportlastest teenisid medali neli Väike-Maarja harrastajat. Nende treener Magnus Lehesoo nentis, et alati saab paremini, aga selliste tulemustega võib rahule jääda. “Saime nii mõndagi uut ja huvitavat kõrva taha panna ja proovime jälle paremaks saada,” lausus ta.