Ligi 600 Ühendkuningriigi sõdurit sai Tapal missioonimedalid

Luik tänas peagi Eestis teenistust lõpetavaid Yorkshire´i rügemendi sõdureid nende teenistuse eest ja ütles, et Eesti ja Ühendkuningriigi sõdureid seovad tugevad ajaloolised sidemed, mille juured ulatuvad Vabadussõja päevile, kus kuninglikul mereväel oli võtmeroll Eesti vabaks saamisel.

"Te olete viinud koostöö Eesti kaitseväe üksustega uuele tasemele, Yorkshire rügementi on kirjeldatud kui kahe jalaga maas, sihikindlaid sõdureid, kellega on lihtne leida ühist keelt ja kes tunnevad siirast huvi oma relvavendade taktikaliste oskuste ja kodusest erineva keskkonna vastu," ütles Luik ning avaldas lootust, et Eestis saadud kogemused aitavad arendada ka Ühendkuningriigi relvajõudude metsastel aladel sõdimise doktriini.