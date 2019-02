Raskerocki bändid Metsatöll ja Loits jaapanikeelses raamatus

Raamatust leiab pikemad intervjuud Loitsu ja Metsatölluga. Lisaks on mainitud bändid Bestia, Celestial Crown, Forgotten Sunrise, Manatark, Must Missa, Ocean Districts, Põhjast, Realm of Carnivora, Sõjaruun, Sorts, Süngehel, Tapper, Tarm, Tharaphita, Thou Shell of Death, Urt, Vanad Varjud.

Eesti raskemuusika on jõudnud piiri taga raamatukaante vahele varemgi. Nimelt peatub Dayal Patterson (Terrorizer, Metal Hammer, Decibel Magazine) pikemalt Loitsul oma 2016 ilmunud raamatus “Black Metal: Into The Abyss”. Tänaseks on see raamat ilmunud lisaks algsele inglisekeelsele versioonile ka vene- ja prantsusekeelsena. Lisaks on raamat on tõlgitud saksa ja poola keelde.