1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni sõdurid tutvusid linnalahingu spetsiifikaga

"Tagalapataljoni paiknemisala asub reeglina lahingutandrist märksa tagapool hoonestatud alal. Me ei saa alati loota, et tsiviilelanikud on sealt evakueeritud. Just seetõttu peavad meie sõdurid olema valmis nendega kohtumiseks ning ka selleks, et vastane ei võitle tingimata surmani, seega peab olema valmis ka vangidega tegelema," ütles harjutuse põhiplaneerija ja -läbiviija nooremleitnant Oliver Simmerman.