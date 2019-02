Ugala tähistab emadepäeva

Keskmine ema vastab ühe päeva jooksul kuni kolmesajale oma laste esitatud küsimusele. See teeb umbes 18 küsimust tunnis. Kõige rohkem küsimusi küsitakse söögi ajal, keskmiselt 11 iga lapse kohta, sellele järgnevad poeskäigud kümne ja magamamineku aeg üheksa küsimusega. Ka juhul, kui isa viibib neile lähemal, pöördub 82 protsenti väikelastest oma küsimusega esmalt ema poole. Sõbra juurest või koolist koju jõudes on veel enne välisukse sulgumist lapsel küsimus, kus ema on.

Aga millal emad oma küsimusi küsida saavad? Kelle poole on neil pöörduda? Netifoorumite, sõbrannade, oma emade? Ugala näitlejad otsustasid pöörduda publiku poole ja rääkida asjadest nii, nagu need on. Ausalt ja ilustamata. Nii on “Emadepäev” heitlik, paiguti naerma ja hulluks ajav lavastus täis kraaklemist, rõõmu, nuttu, armastust.