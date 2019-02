Galerii: Rakvere linnajuhtide vastuvõtt kulgeb hoogsas ja ülevas meeleolus

Ta soovitas kõigil harjuda mõttega, et Rakvere võiks olla eeskujuks. Tema sõnutsi on see võimalik siis, kui oleme nõus muutuma. Ta ütles, et austab inimesi, kes panustavad oma valdkonda ja armastavad peret. Torm soovis, et me kõik hoiaksime kokku. "Negatiivsus on kui tulekahju, mida ise hapnikuga toidame," lisas linnapea, kes soovitas mõelda positiivselt.