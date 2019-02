Maia Simkin ja Oleg Gross pälvisid Rakvere valla aumärgi

Aktsiaseltsi OG Elektra omanik Oleg Gross on Lääne-Virumaa suuremaid tööandjaid, kelle ettevõtte enam kui 1700 töötajast teenib ligi 350 igapäevaselt leiba Rakvere vallas asuvas Tobia tootmiskompleksis. Spordilembene ettevõtja panustab aktiivselt ühiskondlikku ellu, ta on pikki aastaid toetanud väga erinevaid spordi- ja kultuuriüritusi.

"Mõlemad on hästi tegusad inimesed," rääkis Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev. "Maia tegevuste nimekiri on hästi pikk alates sellest samast maaelufestivalist või keskkonna kolmapäevadest. Need on kõik tegevused, millega ta ei peaks oma igapäevases töös tegelikult tegelema. Sama lugu on Olegiga, kes on valla suurim tööandja ja peale selle toetab erinevaid tegevusi."