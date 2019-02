Minister tunnustas Robert Salepit

Kaaskirjas on öeldud: "Robert on oma tegevustes järjepidev, uuendusmeelne ning panustab paljudes oma tegevustes vabatahtlikult. Eriti südamelähedane on Robertile liikumine. Ta on Rakvere Ööjooksu raames vabatahtlik üle viie aasta, eestvedajaks liikumissarjale "Terve Rakvere liigub", korraldab ise ning läbib teist aastat matka "Lõpuks koju", kus osalevad ka liitlasväed. Lisaks eelnimetatud tegevustele on Robertil ka palju teisi ettevõtmisi. Roberti eesmärk on teha midagi vinget, sportlikku ja ühiskondlikku. Samuti on ta ise aktiivne liikuja ja eeskuju."