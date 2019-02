Riik aitab ühistutel katta korterelamute kordategemise kulutusi

"Soovime jätkata korterelamute energiatõhusaks rekonstrueerimist ja seeläbi elamufondi nüüdisajastamist. Selleks on 2019. aastal ette nähtud 17,5 miljonit eurot, millest saame toetada ligi 50 korterelamu rekonstrueerimist. Elamute tervikliku rekonstrueerimise näol on tegemist suurima kokkuhoiu potentsiaaliga energiakasutuse vähendamisel, kuid abikõlblikud on ka väiksemad energiatõhusust parandavad tööd," märkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.