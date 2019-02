Hoolimatu inimene vedas jäätmed metsa alla

Justkui vajaksid loomariigi esindajad külmkappi ja elektripliiti, on keegi vedanud oma sodi Äntu Valgejärve parklasse.

Olukorras, kus Väike-Maarja vallas on avatud kolm jäätmejaama, ei ole suutnud keegi hoolimatu kodanik oma vanale külmikule ega elektripliidile leida paremat kohta ja on need sokutanud Valgejärve parkla välikäimla kõrvale.