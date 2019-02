Rakvere linn uuendab üldhariduskoolide arvutiparki

Rakvere linnapea Marko Torm tunneb heameelt, et koolid saavad tänapäevased korralikud töövahendid nii õpilastele kui ka õpetajatele. "Koolide arvutipark on pidevas kasutuses ja vananeb kiiresti, samas eeldab kaasaegne õpikäsitus digitaalse õppevara kasutamist," märkis Torm.

"Uusi raale on juba sedavõrd kaua oodatud, et Rakvere linnal oli auvõlg see otsus ära teha. Kui soovime, et meie noored saaksid esmaklassilist haridust, siis on selle poole liikumisel ka inventar olulisel kohal," lisas linnapea.