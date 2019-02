Kas oled põrgut ette kujutanud? Mõelnud, milline õigupoolest on elu pärast surma. Lasknud silme eest läbi oma suurimad patud, kui neid on, kindlasti on, ja mõelnud, milline neist on nii ränk, et selle eest tuleb surmajärgses elus keeda väävlivannis, lasta end rattale tõmmata või sulatinaga üle valada.