Lääne-Virumaa vaeseim omavalitsus on Rakvere linn?

Väge täis Rakvere tulu elaniku kohta on suhteliselt madal.

Rahvusringhääling arvutas välja Eesti linnade-valdade prognoositavad tulud tänavuseks aastaks ja leidis, et sellise metoodika kohaselt on Eesti rikkaim omavalitsus Ruhnu vald ja vaeseim Narva linn tuluga vastavalt 2511 ja 1093 eurot elaniku kohta. Eesti omavalitsuse keskmine põhitegevuse tulu elaniku kohta on eelarvete alusel 1468 eurot.