Tapal kohtusid sõdurite esindusmehed

"Esindusmees on sõdur suure algustähega, keda kaasvõitlejad valivad endi seast kindla eesmärgiga – sõdurite tänased probleemid leiaksid kiired lahendused, nende ideed saaksid teoks ning kõige selle juures toetades kogu organisatsiooni ühtekuuluvustunnet ja pühendumist meile, esindusmeestele püstitatud ülesannete täitmisel," ütles 1. jalaväebrigaadi veebel staabiveebel Andreas Rebane, viidates, et esindusmeestel on väga tähtis roll ja ilma nendeta ei jõuaks vajalik info alluvatelt ülematele.

Samuti märkis staabiveebel Rebane, et idee kutsuda kokku erinevate üksuste esindusmehed tuli sõduritelt endilt. "Kindlasti läks esmaspäevane kogunemine korda ja selle najal võin täna öelda, et üritusest osa võtnud esindusmeestel on nüüd parem arusaam sõduritega suhtlemistest ning selle võimalustest," ütles ta.

"Sõduri jaoks on suur au olla kaasajateenijate esindaja, kuid selle auga kaasneb ka vastutus," ütles esindusmeeste kokkutuleku idee autor, nooremseersant Markus Rosin luurekompaniist. "Tuleb teha head tööd, olla usaldusväärne ning aus nii enda kui nende inimeste vastu, kes on su valinud ning sinult tagasisidet ootavad. Selleks et töö oleks võimalikult efektiivne, on vaja jagada kogemusi ning õppetunde. Meie ettepanek oleks luua kaitseväe esindusmeeste kogu, mis aitaks tulevastel esindusmeestel oma lisarolli hästi täita juba esimesest päevast," lisas nooremseersant Rosin.

Esindusmees on ajateenijate poolt valitud ja teenistusküsimustes ajateenistuskoha ülema ees ajateenijate huvisid esindav kaasteenija. Esindusmehe valimise, nimetamise ja tegutsemise kord on sätestatud kaitseministri määruses.