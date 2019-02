Silmates mõne sanglepiku või segametsa varjus hallpea-rähni, võib esmalt märgata tema rohekat kuube. Ta kuulub rohelist värvi rähnide hulka ja suur osa Eesti elanikke ongi teda enamasti pidanud roherähniks. Erinevalt roherähnist on hallrähnil pea veidi hallikam ja vaid isaslinnu laup on punane. Hallrähn on roherähnist pisut väiksemgi. Kuna “mõltsi” tähendab liivi keeles rohelist, tunneb vanarahvas rohelisi rähne tihti meltsase nime all.