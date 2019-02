Lähipäevade ilm kostitab mitmekesise menüüga

Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2–7 m/s, hommikuks tugevneb edelatuul 4–10, rannikul puhanguti 15 m/s. Külma on saartel ja läänerannikul 2–7, sisemaal 8–13 kraadi, hommikuks õhutemperatuur tõuseb. Päeval pilvisus tiheneb. Kohati sajab kerget lund, õhtu poole laialdasemalt ning sajab nii lund, lörtsi kui vihma. Suureneb jäiteoht. Puhub edela- ja läänetuul 7–13, saartel ja rannikul puhanguti 15–20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni +3 kraadi, ennelõunal Ida-Eestis kuni –4 kraadi.

Pühapäeva öösel on enamasti pilves ilm. Ajuti sajab lund, lörtsi, kohati ka vihma. Puhub läänetuul 5–12, rannikul puhanguti 15 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb ja pöördub loodesse. Õhutemperatuur on Põhja-Eestis vahemikus 0 kuni –4 kraadi, saartel ja Lõuna-Eestis 0 kuni +2 kraadi. Päeval on enamasti pilves ilm. Ajuti sajab lund, lörtsi, kohati ka vihma. Päeva jooksul pöördub tuul kagusse ja itta, puhudes 3–8 m/s, õhtul tugevneb rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on Põhja-Eestis vahemikus 0 kuni –4 kraadi, saartel ja Lõuna-Eestis 0 kuni +2 kraadi.