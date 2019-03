Omavalitsustele avaneb võimalus taotleda toetust hoolekandeteenuste arendamiseks

Eesmärk on vähendada inimeste hoolduskoormust, soodustada töötamist ja parandada inimeste iseseisvat toimetulekut. Taotlusvooruks on ette nähtud seitse miljonit eurot.

"Oluline on toetada ja arendada neid omavalitsuse teenuseid, mis võimaldavad inimesel võimalikult kaua oma kodus iseseisvalt hakkama saada," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. "Selleks on omavalitsusel võimalik abivajajale pakkuda näiteks koduteenust, tugiisikuteenust või isikliku abistaja teenust – planeeritava taotlusvooruga soovimegi toetada just nende teenuste arendamist."