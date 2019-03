Veebruar oli keskmisest soojem

Ilmateenistuse andmetel oli veebruaris Eesti keskmine õhutemperatuur 0,2 kraadi, mis on paljuaastasest keskmisest ehk –4,5 kraadist 4,7 kraadi soojem.

Eesti keskmine sajuhulk veebruaris oli 38 millimeetrit, mis on normist 108 protsenti. Veebruari sademete paljuaastane keskmine on 35 millimeetrit. Veebruari maksimaalseks ööpäevaseks sademete hulgaks mõõdeti 12. veebruaril Väike-Maarja 14 millimeetrit.

Eesti keskmisena oli veebruaris päikesepaistet 72 tundi, mis on 118 protsenti normist. Veebruari päikesepaiste paljuaastane keskmine on 61 tundi.

Ilmateenitus märgib, et veebruari teine dekaad kujunes eriliselt soojaks. Eesti keskmine õhutemperatuur oli +1,1 kraadi, samas kui norm on –4,4 kraadi. Tegemist on kõige soojema veebruari teise dekaadiga alates 1961. aastast. Peaaegu sama soe oli veebruari teine dekaad 1995. aastal, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli 1,0 kraadi.