Kaarel Nurmsalu: "Kurb kuulda, et Eesti suusasport nii kehva on"

"Kurb kuulda, et Eesti suusasport nii kehva on, et ka selliseid trikke tehes ollakse nii kaugel," lausus Tamsalust pärit endine tippsportlane. "Mul on siiralt kahju, et see nii läks ja et selline asi on aset leidnud, aga ei tahaks kellegi poole näpuga näidata ning kogu lugu üldse kommenteerida. See on niivõrd teine ala. Tipptasemel ma murdmaasuusatamisega tegelenud pole ja seetõttu võibolla ei mõista lõpuni välja."

Nurmsalu märkis, et teadaolevalt ükski tema kahevõistluse või suusahüpetega tegelenud sõber ning ühtlasi võistluskaaslane oma karjääri jooksul dopingut ei tarvitanud. "Kaasa arvatud mina ise mitte," lisas ta.

"Minu loogika ütleb, aga tõenäoliselt olen ka sinisilmne ja rumal, et suusahüpetes on asi lihtne: kui võtad kaaludopingut, siis kaob jõud, ja kui võtad jõudopingut, siis tuleb kaalu juurde," rääkis Kaarel Nurmsalu. Samas märkis ta, et väidetavalt on teatud riikide esindajatele varem mingeid dopinguaineid pakutud. "Minule pole õnneks isegi pakutud, ja kui oleks pakutud, siis kindlasti oleksin keeldunud," lisas ta.

Juunioride MM-ilt kolm pronksmedalit võitnud Nurmsalu sõnul lähtus ta kogu oma sportlaskarjääri vältel põhimõttest, et ei otsi abi keelatud ainetest. "Kõik ained, mis olid spordis keelatud, neid ma ei tarvitanud. Kaasa arvatud võistluste ajal [nohu leevendamiseks või ninakinnisuse vähendamiseks mõeldud ravimid] Sudafedid ja Coldrexid," kõneles Kaarel Nurmsalu. "Kui on vaja dopingut, siis on aeg kõrvale astuda. Vajadust dopingu järele mul otseselt kunagi ei tekkinud, sest minus oli nii palju kasutamata ressurssi, mida ei suutnud realiseerida eelkõige põhjusel, et tulid terviseprobleemid."

Nurmsalu meenutas, et teadaolevalt on suusahüppajate ja kahevõistlejate hulgas kokku dopinguga vahele jäänud kaks sportlast: venelased Dmitri Vassiljev ja Anton Kamenev.