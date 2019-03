Raido Ränkel: loodan, et leidub inimesi, kes veel usuvad puhtasse sporti

"Mõjutab päris kõvasti. Vaimne pool on päris nõrk ja pettumus suur," tunnistas Ränkel dopinguskandaalist rääkides.

29-aastane sportlane lisas, et ta oleks soovinud kindlasti kaasa teha tänases meeste teatesõidus. "Mehi rohkem pole. Kaks tükki on, aga nemad nagu teate ... Ülejäänud, sprindipoisid, on juba ammu kodus. Meil ainult kolm sportlast (Martin Himma, Kaarel Kasper Kõrge ja Ränkel – toim.) on siin, kes saaksid võistelda, kuid kolmekesi ei saa teadet sõita," kõneles Raido Ränkel.

Dopinguuudis jõudis Sõmerult pärit Ränkeli kõrvu kohe pärast 15 kilomeetri klassikasõidu finišit, kui Eurospordi telekanali reporterid meediaalas ta toimuvaga kurssi viisid ja usutlema asusid. Seejärel tabas suusatajat ka paljude teiste väljaannete küsimustelaviin. Kokku veetis Raido Ränkel ajakirjanike ees pool tundi. "Olin parajas šokis. Sisimas küll lootsin, et nad (Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv – toim.) ei ole kuidagi looga väga seotud, aga kui arreteerimised käivad, siis sealt ei saanudki head nahka tulla. Nüüd tagamaid teades võib öelda, et see on ikka väga, väga kahetsusväärne tegu kogu Eesti suusatamisele," kõneles sportlane.

Raido Ränkel tähendas, et ehkki ta kuulub patustanud meestega sama klubi, Team Haanja ridadesse, ei ole õige kõikide ülejäänute peale seetõttu viltu vaadata. "Oleme küll kõik üks Team Haanja, aga antud looga on seotud üksnes isikud, keda Karel [Tammjärv] pressikonverentsil mainis. Kõiki ülejäänuid: taustajõude, hooldemehi, treenereid ja teisi sportlasi, kes nimekirjas on, ei saa lüüa sama mõõdupuuga," rääkis ta. "Me ei osanud keegi midagi isegi kahtlustada. Team Haanja kui üksus lendas lihtsalt pauguga õhku."