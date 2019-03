Mara Ljutjuki arvates on teater põnev koostöövorm: pika ühistöö ja pingutuse tulemusel valmib lavastus, mis viib vaataja mõneks tunniks hoopis teise maailma. “See tundub ebaratsionaalne, aga – tunded on kõige olulisemad! Teater on nagu ajamasin: peatab etenduseks vaataja aja, ei lase igapäevaelul sekkuda. Inimene usaldab end lavastaja ja näitlejate kätte, kes on tunnete dirigendid. Lava ja saali vahel tekib sünergia, kui inimesed midagi tunnevad, olgu rõõmu või pettumust. Kui ei tunne, lähevad vaheajal minema. Mina tegelen maalides samuti tunnetega,” arutles ta.