Eesti rahva muuseumi külastajate lemmiktool on Priit Verlini disainitud

Priit Verlini tool Allegro on üks eksponaatidest näitusel “Toolilugu”. Näitus vaatleb eesti mööbliajalugu ikoonilise staatuse pälvinud toolide kaudu, mida võib leida nii ühiskondlikes hoonetes kui ka paljude eestlaste kodudes. Need on toolid, mis on teinud kodumaises mööblidisainis ajalugu nii unikaalesemetena kui ka tööstusliku toodanguna. Siin on samuti toole, mille unikaalsus on aja märk, sest võimaluste piiratus määras tiraaži. Väljapanek on jutustus ka modernismi katkestusest, hõlmates aega, mil iseseisev mõtlemine oli pärsitud ja mööblikujundus ülimalt reglementeeritud.