Basseinislaalomist kujunes Kadrinas justkui maavõistlus

Viimaste hulgas on see muutunud üha populaarsemaks eelkõige tänu asjaolule, et Eestis ja Lätis ei leidu just kuigi palju võimalusi selle spordiala harrastamiseks soojas basseinivees. "Nii meil kui ka lähiümbruses korraldatakse võistluseid ikkagi pigem kevadise suurvee ajal - märtsi lõpust mai alguseni," tähendas Nelsoni klubi üks aktiivsemaid süstamehi Ago Kastemäe.