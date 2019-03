Simuna valijaid meelitab "Tõde ja õigus"

"Loodetavasti astutakse siis meie uksest ka sisse," lausus jaoskonnakomisjoni esimees Lembit Lükk. "Üks vanaproua tellis hommikul kasti koju, kuid kuulnud, et filmi näidatakse, otsustas ümber ja leidis kellegi, kes ta valima ja kinno sõidutab."

Simunas on hääletajate nimekirja kantud 672 inimest, kuid valimispäevaks on neid kahjuks kahe võrra vähem, sest minna tuli igavikuteele. "Eelhääletus oli meil eduline, ainuüksi e-hääli anti 150," märkis Lembit Lükk.

Kunagine Avanduse vallavanem – praeguseks on see Simuna ümbruses asunud omavalitsus liidetud-ühinenud Väike-Maarja vallaga – Jüri Aavik ütles, et tema annab hääle uuendusmeelsetele. "Las uued tuuled hakkavad puhuma, ammu juba aeg," lausus ta.