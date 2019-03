Reform võttis võidu, häältemagnetiks krooniti Anti Poolamets

"Oleme uhked oma valijate üle ja neile tänulikud," sõnas Anti Poolamets.

Suurima üllatuse serveeris aga Isamaa ridades kandideerinud näitleja ja lavastaja Üllar Saaremäe, kes kogus maakonnas paremuselt neljandana 2023 häält ja pääses riigikogusse, edastades oma erakonna esinumbrit Marko Pomerantsi napi 32 häälega.

Marko Pomerants ütles oma erakonna valimistulemusi kommenteerides, et tulemus on üllatav, aga kõige tähtsam on see, et mandaat Lääne-Virumaalt on võetud - Isamaa on Lääne-Virumaal endiselt kaardil ja kõik nimekirjas olnud seitse inimest kogusid üle saja hääle.

"Hommikul kell 8 veel tööpakkumisi vastu võtma ei hakka, aga lähiajal peab hakkama sellele mõtlema. Ju oli taevaisal minuga mingi plaan," lausus mitme riigikogu koosseisu kuulunud ja ka ministriametit pidanud teenekas poliitik.

Üllar Saaremäe kommenteeris oma riigikokku pääsemist järgmiselt: "Isamaa on igavene, eks ma seda pean ütlema," lausus Saaremäe, tunnistades, et ega ta toimunu üle suurt mõelda ei ole veel jõudnud. Ta laseb pühapäevaõhtu rahulikult mööda ja tegeleb mõttetööga homme.

Valimistulemuste selgumist lasid kaksikud tal täna õhtul siiski jälgida. "Tunded olid väga kahetised. Üks osa minust lootis, et Marko Pomerants tõmbab minust ikka mööda. Tema on Isamaa Isa meie kandis," lausus Saaremäe.

EKRE esinumber Anti Poolamets ütles, et esimene emotsioon valimistulemusi vaadates on see, et hoolimata kartelliparteide valitsemisest ja ajast, mil rahvas on pidanud lugema ridade vahelt, tundub siiski, et õiged jõud võidutsevad ja varsti ei ole enam ridade vahelt lugeda vaja.

Poolamets ja Pomerants kiitsid mõlemad oma erakondade ühtlast nimekirja, mis lubas kokkuvõttes hea tulemuseni jõuda.

"Vana noorpoliitik Aarne Mäe tegi väga tubli tulemuse," märkis Poolamets. Mäe kogus maakonnas paremuselt kümnendana 818 häält.

Suurimaks kaotajaks Lääne-Virumaal olid sotsid, kel jäi tänavu taas maakonnast mandaat saamata. Kui nelja aasta eest jäi puudu 41 häält, siis nüüd kaugelt üle tuhande, sest sotsid kogusid vaid 2427 häält ehk üheksa protsendi valijate toetuse. Ringkonnamandaadi saamiseks oleks vaja läinud 15-protsendilist toetust.

Sotside esinumber, kultuuriminister Indrek Saar ütles Lääne-Virumaa valimisnumbreid kommenteerides, et hea, et tulemused sellisedki on, nagu need on - erakonna reitingut vaadates polegi palju rohkem oodata.

Kuigi Saar oli sotside üleriigilises nimekirjas kõrgel viiendal kohal, jääb riigikogu uks tema jaoks ikkagi suletuks.

Konkurentide tulemused Saarele erilist üllatust ei valmistanud. Ka ei valmistanud Saarele suurt üllatust kunagise hea kolleegi Üllar Saaremäe kõva tulemus. "Kuulsime ju iga päev mitu minutit Saaremäed meiega telekast vestlemas. Kõva reklaamikampaania oli taga ja kui sa oled iga päev pildis, siis peab sel paratamatult mingi tagajärg olema."

Lääne-Virumaalt pääsevad riigikogusse Anti Poolamets (EKRE), Taavi Rõivas (reformierakond, 2848 häält), Siret Kotka-Repinski (keskerakond, 2098 häält) ja Üllar Saaremäe (Isamaa, 2023 häält).

Võrreldes 2015. aasta riigikogu valimistega suurenes EKRE toetus 12,1 protsendipunkti, Isamaa toetus 1,3 protsendipunkti ja keskerakonna toetus 0,4 protsendipunkti võrra. Sotsid seevastu pidid leppima 5,9 protsendipunkti madalama toetusega. Kui nelja aasta eest toetas Lääne-Virumaal vabaerakonda 8,2 protsenti valijatest, siis nüüd vaid 0,7 protsenti. Vabaerakond edestas napilt Elurikkuse Erakonda, kuid jäi selgelt alla rohelisetele ja erakonnale Eesti 200.