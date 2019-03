Algab üleeestiline jahitrofeede hindamine

"Jahitrofeede hindamine on olnud jahinduses traditsioon juba aegade algusest," ütles Eesti Jahiseltsi tegevjuhi asetäitja ja vanem-trofeeekspert Andres Lillemäe. "Lisaks sellele, et trofee hindamine annab jahimehele vajalikku informatsiooni, on sellel ka teaduslik ning hariduslik eesmärk, nii saame täpselt andmeid analüüsides teada, milline on Eesti ulukite seisund," lisas Lillemäe.

Jahitrofeede väärtustamine põhineb kolmel sambal. Esimene on jahikultuuriline ja peegeldab jahimeeste austust nii looduse, ulukite kui ka oma ameti vastu. Teine on pedagoogiline: jahitrofeed annavad infot selle kohta, millised ulukid meie metsades elutsevad ja see võimaldab mõista looduse keerukaid protsesse ja seoseid. Kolmas sammas on aga teaduslik: jahitrofeede süstemaatilise kogumise, mõõtmise ja katalogiseerimise tulemused on hindamatu informatsioon teadustöö tegijatele ja populatsioonide hindajatele.