Vinni valla dinosaurus pole veel edasist tegevust otsustanud

Väinaste nimetas, et tal on olemas puidutööstus, kus saaks midagi ära teha. Samuti viitas ta, et osaleb jätkuvalt ühiskondlikus elus edasi. Seega käsi rüppe ei kavatse mees panna. Väinaste selgitas, et kaalus nüüd riigikokku kandideerimist. Lõpuks otsustas, et keskerakonda, kuhu ta kuulub, tuleb toetada. Samuti nägi ta, et riigikogus saab ka midagi ära teha. Näitena tõi Väinaste Vinni spordikeskusele 700 000 euro hankimise ja muudatuse muinsuskaitseseadusesse, mille järgi nüüd enam ei hoita, nagu varem, küünte ja hammastega kinni objektist, mis on nii halvas olukorras, et selle taastamisel pole mõtet.